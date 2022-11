Junge Sportlerin in Führungsposition beim SV Strigl Lunz

Mit großer Freude sorgt die neue Obfrau Lena Eibenberger (hinten Mitte) gemeinsam mit ihrem Vorstandsteam rund um Josef Gschwandegger, Heidi Prokesch, Anita und Antonia Eibenberger, Marion und Daniel Danzinger, Heinz Prokesch, Marco Lesnik und Bastian Stängl für ein vielfältiges Sportangebot in Lunz am See.

Foto: Stephanie Holzgruber