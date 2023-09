Most4tler Raccoons: Kein Stockerl, aber trotzdem Bronze

Dieser Text wird zwei Fragen klären. Erstens: Schadet Konkurrenz einer Freundschaft? Und zweitens: Wie schafft man es, sich trotz fehlenden Stockerlplatzes über Bronze zu freuen? Die Basis für beide Antworten lieferte das Spartan DA Series-Finale in Kaprun. Einmal mehr waren dort die Stammgäste aus dem Mostviertel – Mario Trümmel, Toni Kothmiller und Roman Heiß – mit von der Partie. 26 Kilometer, rund 2.000 Höhenmeter und 35-40 Hindernisse warteten dabei im Main-Event auf das Trio.

Trümmel und Kothmiller lieferten sich von Beginn an ein handfestes Kopf-an-Kopf-Rennen. „Die ersten 900 Höhenmeter waren quasi ein Wandertag“, schildert Trümmel. „Laufpassagen gab es nur wenige. Perfekt für Toni, der im Berglauf gleich mal davonzog.“Gemeinsam zu SpitzenleistungenDie Teamkollegen trafen sich auf der Strecke immer wieder, einmal lag der eine vorn, einmal der andere. Wir können an dieser Stelle also Frage Nummer eins beantworten: Nein, Konkurrenz schadet einer Freundschaft nicht. Zumindest jener zwischen Mario Trümmel und Toni Kothmiller. Das Duo pusht sich regelmäßig zu Spitzenleistungen.

Diesmal schaffte es aber keiner der Most4tler Raccoons fehlerfrei durch den Parcours. Entsprechend wollten Extrakilometer abgespult und Strafburpees abgeleistet werden. Schmerzhaft im doppelten Sinn. „Wir kamen alle mit Krämpfen in den Beinen und doch etwas abgekämpft ins Ziel“, erzählt Trümmel. Er wurde in 3:52 Stunden guter Siebter in seiner Altersgruppe und Gesamt-Fünftzehnter. Kothmiller holte in 4:03 Stunden die Plätze 12 (AG) und 28 (Gesamt). Heiß durfte nach 5:08 Stunden mit den Rängen 25 (AG) und 121 (Gesamt) auch zufrieden sein.

Das Wochenende war für das Trio damit noch nicht vorbei. Auf den Hauptlauf folgte am Nachmittag die Sprint-Distanz (5 km), Heiß und Kothmiller nahmen am nächsten Tag noch die Super-Distanz mit (12 km), das Stockerl blieb aber auch hier jeweils außer Reichweite. Mit etwas Wut im Bauch startete Kothmiller dann am Nachmittag tatsächlich nochmal über die kürzeste Distanz – sein viertes Rennen in zwei Tagen! Und diesmal sollte es reichen. Er entschied nicht nur seiner Altersklasse für sich, sondern auch die Gesamtwertung!

Fehlt noch die Antwort auf Frage zwei: Bronze ohne Stockerlplatz? Das schaffte an diesem Wochenende Mario Trümmel. Wie das geht? Über die Saison-Gesamtwertung. Die Spartan-DA-Serie ist nichts anderes als das Gesamtklassement der österreichischen und der deutschen Events. Vier Rennen standen auf dem Programm, in die Wertung schafften es die besten drei. Der siebte Platz in Kaprun fiel also nicht ins Gewicht und Trümmel holte sich mit den Platzierungen drei (München), zwei (St. Pölten) und vier (Kulmbach) Bronze. Kothmiller wurde Achter.



Mit Vollgas stürzten sich die Raccoons ins Geschehen. Foto: Foto: privat