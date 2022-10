Marktlauf in Purgstall steht vor der Tür

Werbung

Bei der Premiere des Purgstaller Marktlaufs konnten sich im Vorjahr etwas mehr als 150 Laufenthusiasten für den Lauf quer durch die idyllische Altstadt von Purgstall begeistern. Dieser Erfolg veranlasste die Organisatoren rund um Sportunion-Purgstall-Obmann Walter Mittenbacher, im heurigen Jahr dieses Lauffest erneut zu veranstalten.

Der Purgstaller Marktlauf ist die Nachfolgeveranstaltung des legendären Krampuslaufes in Purgstall. Diesen besonderen Tag des Sports eröffnen am 8. Oktober um 13 Uhr die Nachwuchsläufer aus dem Jahrgang 2017, ehe es um 15 Uhr mit dem Hauptbewerb der Erwachsenen und der Staffel aus zwei bis maximal fünf Startern zu Ende geht. Der Start- und Zielbereich befindet sich auf dem neu gestalteten Marktplatz. Anmeldung können jederzeit telefonisch bei Walter Mittendorfer unter der Telefonnummer 07489/2279 oder für Spätentschlossene direkt am 8. Oktober ab 11 Uhr bei der Volksschule in Purgstall erfolgen.

„Ich werde heuer nicht an den Start gehen im Einzelwettbewerb, dafür reichen die Trainingstage im heurigen Jahr einfach nicht aus. Anstatt des Einzellaufs werde ich in der Staffel mit zwei von mir betreuten Athletinnen in der Staffel an den Start gehen“, meinte der Zweitplatzierte des Vorjahres Michael Stulik seiner Teilnahme an diesem für die Region so wichtigen Laufevent. Es gilt die Zeit von 20:18, aufgestellt durch Jan Ratay, zu schlagen.