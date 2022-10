Purgstaller Marktlauf: Ratay enteilte Konkurrenz

Werbung

Zum zweiten Mal pilgerte die regionale Laufelite zum Marktlauf nach Purgstall. Der Hauptlauf über 6.400 Meter stand ganz im Zeichen der Jugend. Bei den Damen setzte sich Katharina Böck in 25:20 Minuten durch. Die 19-jährige Waidhofnerin lief einen Vorsprung von 34 Sekunden auf den nächsten Jungspund heraus. Emilia Sandhofer vom LC Neufurth ist gerade erst einmal 17 Jahre alt und sicherte sich den zweiten Platz. Das Podest komplettierte Manuela Geiblinger, die 1:41 Minuten auf die Siegerzeit im Rückstand war. Lokalmatadorin Maria Moyses verpasste das Podest um eine Minute.

Bei den Herren bestätigte Jan Ratay vom LCA Umdasch Amstetten seine bisherige starke Form. Er lief die Strecke in 19:42 Minuten – womit er seinen eigenen Streckenrekord vom vergangenen Jahr um 36 Sekunden verbesserte – und sicherte sich überlegen den Sieg vor Werner Strohmayer vom LT Hackgut Ettlinger Biberbach. Auf den weiteren Plätzen landeten zwei Läufer des LC Neufurth. Domenik Vizani schnappte sich den dritten Platz vor dem Kinderlauf-Sieger Michael Gröblinger. Auf dem fünften Platz landete Manuel Hofegger vom LC Mank. „Die Leistungen der einzelnen Läuferinnen und Läufer waren stark“, analysierte Organisator Walter Mittendorfer.

Einen Heimsieg feierte das Veranstalterteam im Staffelbewerb. Dabei traten mit Michael Stulik, Helena Schragl und Clara Sonnleitner drei Athletinnen und Athleten an. Stulik flog in seinen Runden über die Strecke und lief unter vier Minuten. Damit war der Grundstock gelegt. Am Ende gewann das Team der Union Purgstall mit 23:13 Minuten. Auf dem zweiten Platz landeten die LC Neufurth Speedies mit Emilia Sandhofer, Stefanie Mader, Lukas Eglseer, Annika Gugerell und Matthias Waser. Die zweite Mannschaft vom Therapie Stützpunkt mit Stefan Zulechner, Dominik Leutner, Elisabeth Gansch, Kathrin Huber und Michael Levcik komplettierten das Podest.