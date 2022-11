Starke Leistung bei Premiere von Evelyne Sonnleitner

Werbung

Erfolgreich gestaltete sich die NÖ-Cross-Landesmeisterschaften für die Athletinnen der ASKÖ Purgstall.

Allen voran Evelyne Sonnleitner überraschte bei ihrem Debüt. In der AK45 bewältigte sie die 4.350 Meter lange Strecke in 22:07 Minuten und belegte dabei den vierten Rang. Nur wenige Sekunden fehlten auf das Treppchen. Helena Schragl, ebenfalls von der Union Purgstall, ging in der U18 über die 3.000 Meter an den Start. Mit einer Zeit von 13:48 Minuten belegte sie am Ende den fünften Rang. Komplettiert wurde das Ergebnis von Clara Sonnleitner, die in der U16 die 2.250 Meter bewältigte und nach 11:07 Minuten im Ziel war (Rang 17).

Jubeln durfte auch ein Scheibbser in den Diensten des LCA Umdasch Amstetten. Jan Ratay setzte sich in der allgemeinen Klasse durch und jubelte über den Landesmeistertitel. Da seine Vereinskollegen Klaus Vogl (dritter Platz) und Hannes Bühringer (fünfter Platz) ebenfalls Spitzenergebnisse einfuhren, sprang auch Gold in der Teamwertung für Jan Ratay heraus.