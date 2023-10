Mit einem neuen Teilnehmerrekord von 332 Aktiven veranstaltete die NöMS Steinakirchen dieses Sportevent wieder für die lauffreudigen Schülerinnen und Schüler des Bezirkes. Bei herrlichem Spätsommerwetter wurde es wieder ein gelungenes Event für Lauffreunde.

Viele Sponsoren und Helfer trugen zum Gelingen bei. Für Organisator Franz Lechner-Kronsteiner mit seinem Team der NöMS Steinakirchen ist es immer wieder schön, die Akzeptanz aller Beteiligten gewinnen zu können. Von der Direktion, den Kolleginnen und Kollegen, den Gemeinden, der Sportunion RAIBA Steinakirchen, den Eltern, die Verpflegung für unsere Aktiven bereitstellten, den Schüler und Schülerinnen der 4. Klassen, die als Helfer aktiv waren, bis zu den Sponsoren Bergland Milch und Raiba Bankstelle Steinakirchen. „Danke auch an Markus Mandic für seinen Besuch und seine Wertschätzung“, sagte Franz Lechner-Kronsteiner. Bei den Volksschulen war die Volksschule Steinakirchen eine Klasse für sich. Sieg bei den Mädchen und den Knaben in der Mannschaft und auch Sieg in der Einzelwertung durch Paul Kirner. Bei den Mittelschulen und der Unterstufe war waren vier Schulen beinahe gleichauf. In der Mannschaftswertung holte sich das BG/BRG Wieselburg gleich zwei Siege. Die SMS Scheibbs und die NöMS Steinakirchen gingen mit jeweils einem Sieg nach Hause. Bei den Oberstufen war das Francisco Josephinum mit sechs Mannschaften am stärksten vertreten und gewann die Wertung männlich III. Das BG/BRG Wieselburg war in der Wertung weiblich III siegreich. In der Einzelwertung holte sich Florian Eigelsreiter vom Francisco Josephinum zum zweiten Mal in Serie den Bezirksmeistertitel. Michael Lechner und Lukas Hartner, ebenfalls Francisco Josephinum, folgten auf den weiteren Plätzen. Nun folgen die Landesmeisterschaften, wo die Sportlerinnen und Sportler aus dem Bezirk Scheibbs auftrumpfen wollen.