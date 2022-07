Altes Eisen rostet nicht: Franz Kastenberger brillierte in Tschechien

Werbung

Bei den Werfer-Spezialsport- Meisterschaften in Lovosice (Tschechien) konnte Franz Kastenberger in der Klasse M65 beide Bewerbe mit persönlichen Bestleistungen im Diskus Griechisch 3kg-21,75m und Diskurama (Standwürfe mit 3 verschiedenen Disken 1,5kg-1,25kg-1kg) Gesamtweite 89,23m für sich entscheiden.

Bei den Masters-Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tampere (Finnland) ging Kastenberger an Start. Im Hammerwurf mit nur einem gültigen Qualifikationsversuch und mäßigen 33,73m kam der Purgstaller nicht ins Finale und belegte den 14. Platz. Auch in seiner Lieblingsdisziplin, dem Gewichtswurf mit 9,08kg - 13,91 Meter, verfehlte Kastenberger das Finale und belegte Platz zehn. Der dritte Qualifikationsversuch ging mit viel Power ins Netz, hier war die Bronzemedaille zum Greifen nahe. „Mein Trost als Coach vom 85-jährigen Walter Krifka aus Wels, der in der Klasse M85 im Hammerwurf und mit neuem Weltrekord 5,45kg-17,14m im Gewichtswurf zweimal Gold für Österreich holte“, freute sich Kastenberger.