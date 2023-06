Bestleistungen abermals unterboten

Der Siebenkampf gilt in der Frauen-Leichtathletik als Königsbewerb. Dieser Herausforderung stellen sich zwei Nachwuchsathletinnen der Sportunion Purgstall bei den österreichischen U16-Meisterschaften in Linz.

Helena Fahrnberger stellte mit drei persönlichen Bestleistungen (80 Meter Hürden, Speerwurf und 800-Meter-Lauf) ihren eigenen Punkterekord mit 3.710 Zählern auf. Damit landete sie auf dem elften Rang (45 Teilnehmerinnen). Gleich in jeder Disziplin stellte Olivia Perera neue persönliche Bestleistungen auf. Auch ihr gelang damit ein neuer Punkterekord von 3.416 Punkten. Sie landete auf dem 20. Gesamtrang, jedoch war sie die beste Athletin des Jahrgangs 2010. „Die Ergebnisse können sich sehen lassen“, freute sich Sportunion-Obmann und Trainer Walter Mittendorfer. Außer Konkurrenz ging Anjali Perera über die 100 Meter Hürden an den Start. Der Youngster überquerte nach 14,46 Sekunden die Ziellinie und erzielte die österreichische Jahresbestleistung in der Altersklasse U18 über die 100 Meter Hürden.