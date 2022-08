Der nächste Medaillenregen für die Sportunion Volksbank Purgstall

Werbung

Für den Nachwuchs der Sportunion Volksbank Purgstall sollten sich die vergangenen harten und intensiven Trainingswochen bezahlt gemacht haben. Insgesamt vertraten elf Athletinnen und Athleten aufgeteilt auf die folgenden Alterskategorien U16, U14 und U12 die Sportunion Volksbank. In der U16 geigte neben Johannes Berger im Kugelstoßen, Anjali Perera sowohl im 100-Meter-Lauf wie auch bei den 80-Meter-Hürden auf, so waren die ersten drei Goldenen bereits gewiss. Helena Fahrnberger und Georg Hofmarcher sicherten ebenfalls drei silberne Medaillen für die Sportunion Purgstall. Marco Glinz hatte einen außergewöhnlichen Tag mit drei Tagessiegen und drei persönlichen Bestmarken in der U14 sammelte er die meisten Medaillen für Purgstall an diesem Tag. So verbesserte er seine Position in der österreichischen Bestenwertung im 60-Meter-Lauf und Weitsprung auf die 4. Stelle.

Auch den jüngsten Teilnehmern der Sportunion in der U12-Kategorie gelangen hervorragende Leistungen. Elena Luger holte sich zwei goldene Medaillen im Weitsprung und 60-Meter-Lauf, daneben sollte ihr ihre gut Form an diesem Tag zu vier neuen persönlichen Bestmarken verhelfen. Ein sehr starker Auftritt des Purgstaller.