Distelberger beendet Karriere: „Ich werde sicher in kein Loch fallen“

Das war’s. Eine große Leichtathletikkarriere ist zu Ende. Dominik Distelberger hat seinen Rücktritt vom Wettkampfsport erklärt – und das mit einem rundum guten Gefühl. „Mein Ziel war es immer, mir am Ende meiner Karriere nichts vorwerfen zu müssen. Genau das habe ich erreicht. Sicher wäre ohne Verletzungen noch mehr drinnen gewesen. Aber ich trauere nichts nach.“

Distelbergers letzter Wettkampf waren die Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz, der finale Bewerb die 60 Meter Hürden am 19. Februar. Der Abschied von der großen Bühne erfolgte standesgemäß mit einem Sieg: In 8,19 Sekunden verteidigte der Hochrießer seinen Titel.

Der Abschiedsauftritt stand auf der Kippe

Der 32-Jährige wusste bereits davor, dass dies sein letztes Antreten sein würde, hängte das aber nicht an die große Glocke. „Ich war im Vorfeld krank und der Hüftbeuger machte auch Probleme. Bis kurz vor den Meisterschaften war nicht klar, ob ich überhaupt an den Start gehen würde. Deshalb wäre es komisch gewesen, den Abschied groß anzukündigen und dann gar nicht laufen zu können.“

Das Aushängeschild der Union Volksbank Purgstall tritt also ab. Eine Entscheidung, die in den letzten Jahren gereift ist. Schon Ende Mai 2022 verkündete Distelberger, dass er keine Mehrkämpfe mehr bestreiten würde. Ein Dreivierteljahr später folgt nun der komplette Rückzug. „Ich wollte schon noch in Einzeldisziplinen an den Start gehen, weil es mir ja noch immer Spaß gemacht hat. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das Feuer nicht mehr so da ist – und vor allem die Zeit immer knapper wird.“

Distelberger arbeitete neben seiner Karriere bereits länger als Athletiktrainer und betreut heute so namhafte Sportler wie die Tennis-Profis Dennis Novak, Gaël Monfils, Elina Switolina und den österreichischen Leichtathleten Markus Fuchs. Die Zusammenarbeit kam in den meisten Fällen über Günter Bresnik, vielen wohl als Ex-Coach von Dominic Thiem bekannt, zustande. Ein Teil des Netzwerks, das sich Distelberger in all den Jahren als Leistungssportler aufgebaut hat.

„Mir war immer wichtig, einen flüssigen Übergang vom Sport ins Arbeitsleben zu schaffen“, sagt Österreichs Leichtathlet des Jahres 2014. „Und das ist mir denke ich gelungen.“ Gemeinsam mit einigen Freunden hat der Hochrießer außerdem vor Kurzem ein Unternehmen für Personal Coaching gegründet. Und dann gibt es da ja auch noch die kleine Familie mit Töchterchen Chiara. „Ich werde sicher in kein Loch fallen.“

Rio, Götzis, Belgrad – lange Liste an Highlights

Die Karriere des Dominik Distelberger war reich an Glanzlichtern und Spitzenleistungen. Sein Punkterekord liegt im Zehnkampf bei 8.175 Punkten, im Siebenkampf bei 6.063. Noch heute hält er mehrere österreichische Bestmarken im Nachwuchsbereich.

So ein Rücktritt ist dann auch immer die klassische Gelegenheit für einen Rückblick. Kann man ein großes Highlight herauspicken? Vielleicht die Olympia-Teilnahme 2016 in Rio de Janeiro mit Platz 19 im Zehnkampf? „Das war natürlich großartig“, sagt Distelberger. „Noch besser war aber eigentlich die geschaffte Qualifikation. Die Stimmung damals in Götzis war Wahnsinn. Einer meiner schönsten Wettkämpfe. Der vierte Platz bei der Hallen-EM in Belgrad war ein weiterer Höhepunkt, auch wenn man sich als Vierter schon auch ein wenig ärgert.“ Ärger ist ein gutes Stichwort.

Oder eigentlich ein schlechtes. Denn Ärger verspürt Dominik Distelberger keinen, wenn er auf seine Karriere zurückblickt: „Ich habe das Maximum rausgeholt, bin ohne wirklich grobe Verletzungen durchgekommen, fühle mich heute wohl und bin gesund.“ Die besten Voraussetzungen für ein erfülltes Leben nach einer großen Karriere.