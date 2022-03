Distelberger trumpft auf

Nachdem bereits in den Vorbereitungswettkämpfen auf die Hallen-Staatsmeisterschaften von allen Athleten der Sportunion Purgstall großartige Leistungen erbracht wurden, war die Erwartungshaltung an die Athleten dementsprechend groß, insbesondere an den Routinier Dominik Distelberger, welcher in seine letzte Saison als Zehnkämpfer geht.

Der Start in das Turnier verlief alles andere als nach Wunsch für den erfahrensten Purgstaller in der Mannschaft. Im 60-Meter-Sprint sollte am Ende nur ein sechster Platz für Dominik Distelberger herausschauen.

Der Puchenstubener David Vogelauer, welcher ebenfalls in der Allgemeinen Klasse im 60-Meter-Sprint startet, sollte mit persönlicher Bestzeit von 7,12 Sekunden den Finallauf auf Rang acht beenden. Im 200-Meter-Sprint sollte es erneut zum achten Platz reichen. Im Weitsprung sollte es für Dominik Distelberger eine Zentimeter Entscheidung werden, denn mit der persönlichen Saisonbestleistung 6,87 Metern fehlten dem Purgstaller lediglich vier Zentimeter auf das Podest. So waren die Erwartungen an den Routinier im 60-Meter-Hürdenlauf riesengroß und er hielt dem Druck stand.

Mit einem Vorsprung von lediglich elf Hundertstel auf Jan Mitsche gewinnt Dominik Distelberger den Finallauf der 60-Meter Hürden. Ein weiterer Athlet in den Reihen der Sportunion Purgstall, welcher mit einer starken Performance für eine Überraschung sorgte, war Clemens Roth. Im U18-Klassement holte er auf der 400-Meter Distanz mit einer Zeit von 53,41 Sekunden, die Bronze-Medaille.

„Eigentlich wollten wir mit noch mehr Athleten an den Start gehen, jedoch sagten einige krankheits-, andere verletzungsbedingt ab. Wir können aber mit der Leistung außerordentlich zufrieden sein“, sagte Walter Mittendorfer über die Resultate bei den Hallen-Staatsmeisterschaften.