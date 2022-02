Distelberger holt sich den Siebenkampftitel in Linz

In der vergangenen Woche weilte Dominik Distelberger, der Olympiateilnehmer von 2016, mit dem Nachwuchs von der Union Volksbank Purgstall beim Leichtathletikmeeting in Wien. Nach seinen starken Leistungen beim Meeting in Wien wollte er erneut seine Form bestätigen. Die größten Probleme am ersten Wettkampftag sollte der Weitsprung für Dominik Distelberger darstellen, nach einem Sprung von 6,82 Metern, übertrat er danach zwei Mal hauchdünn den Absprungbalken. Einer der größten Herausforderer des Purg stallers, nämlich Daniel Bertschler musste nach dem Weitsprung aufgeben, da seine Rückenschmerzen wieder akut wurden. Mit lediglich 92 Punkten Vorsprung ging der Purg staller am darauffolgenden Tag an den Start.

In den drei noch ausstehenden Disziplinen Stabhochsprung, 1.000 Meter und 60 Meter-Hürdenlauf zeigte er erneut seine bereits gute Form und holte sich den Sieg vor Moritz Hummer und Konstantin Beiser. „Mein Ziel heuer ist es einfach, wieder zurückzukommen und im Sprint unter die 7-Sekundenmarke zu kommen, da es wahrscheinlich meine letzte Saison ist, in der ich in den Mehrkämpfen an den Start gehen werde“, gab Dominik Distelberger Auskunft über die heurigen Saisonziele. In zwei Wochen stehen die Einzelstaatsmeisterschaften an, hier will er seinen Titel verteidigen.