Seit guten zehn Wochen laboriert Dominik Distelberger an Problemen an seiner Achillessehne.

Dennoch lässt er sein Ziel, die Europameisterschaft in Berlin am 7. und 8. August, nicht aus den Augen. Der Mehrkämpfer ging nach einer dreiwöchigen Trainingsphase nun bei den Staatsmeisterschaften in drei Bewerben an den Start.

Somit diente Klagenfurt als Test-Wettkampf vor der Europameisterschaft. Der persönliche Höhepunkt war der Weitsprung. Mit 7,37 Metern holte sich Distelberger sogar den Vize-Staatsmeistertitel. Nur sein Kärntner Freund Julian Kellerer sprang mit 7,60 Meter weiter als der Athlet der Union VB Purgstall.

„Mit dieser Vorbereitung eigentlich eine sensationelle Leistung, mit der nicht zu rechnen war“, äußerte sich auch Walter Mitterndorfer von der Union VB Purgstall. Danach lief es aber nicht mehr so nach Wunsch. Im Stabhochsprung begann Distelberger bei einer Höhe von 4,65 Meter. Dabei kam er jedoch nicht über die Einstiegshöhe und verzeichnete zum ersten Mal einen so genannten „salto nullo“ (kein gültiger Versuch).

Auch über die 110 Meter Hürden versuchte der Zehnkämpfer an den Start zu gehen. Doch bereits beim Aufwärmen verspürte Distelberger wieder Schmerzen an der Fersen. Im Hinblick auf die Europameisterschaft ging der Purgstaller auf Nummer sicher und verzichtete auf einen Start.

„Die nächsten 14 Tage werden zeigen, wie sich die Belastungsverträglichkeit entwickelt und ob eine Teilnahme in Berlin überhaupt möglich ist“, gibt sich Walter Mitterndorfer noch bedeckt. Dennoch: Die Hoffnung auf einen Start bei der Europameisterschaft stirbt bekanntlich zuletzt.