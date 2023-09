Doppelerfolg für Purgstall

Die Nachwuchs-Leichtathleten der Sportunion Purgstall zeigten beim 45. Erdöl Meeting in Stadlau wieder groß auf.

Allen voran Olivia Perera und Helena Fahrnberger. Ihnen gelangen ein Doppelerfolg und persönliche Bestleistungen. Fahrnberger siegte in der U16 im Hochsprung (1,60 Meter persönliche Bestleistung) und im Kugelstoß (11,77 Meter). Olivia Perera gelang es, in der U14 gleich drei persönliche Bestmarken zu verbessern. Diese führten im Hochsprung (1,50 Meter) und 60-Meter-Hürdenlauf (9,05 Sekunden) zu zwei Siegen und Rang zwei im Vortexwurf (40,75 Meter). Marco Glinz durfte in der U16 über 100 Meter Hürden (15,06 Sekunden) über einen Sieg feiern. Im Hochsprung reichte die persönliche Bestleistung von 1,56 Meter für Platz zwei. Nach seiner langen Verletzungspause lief Clemens Roth in der U18 über 200 Meter zum Sieg. Marie Schrittwieser (U16) gelang im Kugelstoßen Platz drei und Platz sechs im Hochsprung. Lea Handl (U16) freute sich über die Ränge sechs (Kugelstoß) und zehn (80-Meter-Hürdenlauf). Hanna Roth gelangen in der U14 zwei persönliche Bestmarken im Hochsprung (1,21 Meter) und Vortexwurf (28,01 Meter). In der U16-Challengewertung bauten die Purgstallerinnen die Führung weiter aus.