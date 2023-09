Gleich zwölf Kinder und Jugendliche der Union VB Purg-stall traten die Reise zum Dreikampf nach Pottenstein an.

Hocherfreut über die Leistungen der Nachwuchsathletinnen und –athleten zeigte sich Betreuerin Florentina Paumann. Einen Sieg sicherte sich Katharina Lugbaucher-Lechner im Dreikampf in der Altersklasse U8. Für zwei zweite Plätze reichte es bei Lenja Prohaska und Maxi Lugbauer-Lechner in der U10. Noch auf dem Treppchen landete Sophia Hörhan in der U12 über die 60 Meter sowie 60 Meter Hürden. Drei fünfte Ränge gab es für Luna Haslinger (U8, Dreikampf), Victor Johnson (U10, Dreikampf) und Maxi Jelinek (U12, Vortex). Maxi Jelinek sicherte sich auch noch Rang sechs über die 60 Meter Hürden. Michael Apachou belegte ebenfalls den sechsten Rang im Dreikampf (U10). Stefan Hofstätter belegte im Dreikampf den achten Rang (U10).

In der U14 nahm Julia Kolak die 60 Meter Hürden sowie Weitsprung in Angriff und beendete den Wettkampf jeweils auf Rang acht. Die Ränge zehn und elf holten Johanna Spiesslehner (U8, Dreikampf) und Vinzenz Fichtinger (U14, Vortex).

Nicht nach Wunsch verlief der Bundesländer-Cup in Klagenfurt. Anjali Perera hatte beim 100-Meter-Hürdenlauf Pech. Überlegen in Führung bis zur siebenten Hürde, stürzte die Favoritin und musste aufgeben. Im 200-Meter-Lauf lief Perera dann mit 26,17 Sekunden eine persönliche Bestmarke und holte damit einen versöhnlichen fünften Platz.