Eine besondere Auszeichnung für Walter Mittendorfer

Werbung

Über Jahrzehnte betreibt der Obmann der Union Purgstall schon Leichtathletik. Und auch im fortgeschrittenen Alter lässt sich Walter Mittendorfer nicht vom Sport abhalten. „An sich bin ich fit. Ein paar kleine Wehwehchen gibt es zwar schon, aber das ist normal“, lacht Mittendorfer. Vor allem im Kugelstoßen ist er in Österreich eine Klasse für sich. Im Vorjahr verbesserte er sogar den österreichischen Rekord in der AK 80 um sechs Zentimeter. In der Weltrangliste liegt er seiner Altersklasse auf dem sechsten Rang.

Nun wurde ihm eine besondere Ehre zu Teil. Aus den Händen von Christiane Teschl-Hofmeister erhielt er die Auszeichnung zum NÖ-Senioren-Sportler des Jahres 2022. Er setzte sich dabei gegen 25 Nominierte durch. „Gerechnet habe ich nicht damit, gehofft natürlich schon. Ich freue mich riesig über die Auszeichnung“, sagt Mittendorfer.