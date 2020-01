Ihre bisher 13 Landesmeistertitel holte Katharina Götschl in diversen Nachwuchsklassen. Da die junge Oberndorferin im August 18 Jahre alt wird und es bei der Hallen-Landesmeisterschaft keine U20-Klasse gab, startete Götschl erstmals in der Allgemeinen Klasse.

Und am Ende fand sie sich auch hier wieder ganz oben. „Sie hat wenig Respekt vor der älteren Konkurrenz gezeigt“, erzählt Herbert Temper, Betreuer von Götschl beim USKO Melk. „Ich bin ziemlich schnell in den ersten Kilometer gestartet. Den habe ich in 3:24 Minuten abgespult. Danach habe ich das Tempo etwas gedrosselt“, schildert die verdiente Siegerin.

Die Melktalerin beendete das Rennen nach 10:34,56 Minuten, verbesserte damit ihre alte Bestzeit um gleich 23 Sekunden und holte ihren insgesamt 14. Landesmeistertitel, den ersten in der Allgemeinen Klasse. „Trotz minimalen Übergangstrainings ist Katharina in sehr starker Form“, weiß Temper.

privat Silber und Bronze. Daniel Nowak, David Vogelauer, Michael Stulik und Roland Kalteis (v.l.) präsentierten sich in Wien stark.

„Deshalb dürfte sie wohl auch am 9. Februar bei der österreichischen U20-Meisterschaft starten.“ Ebenfalls bei der Landesmeisterschaft in Wien mit von der Partie war eine Abordnung der Union Volksbank Purgstall. Vier Medaillen — drei in Silber, eine in Bronze — nahm das Quartett mit nach Hause.

David Vogelauer (U18) eroberte im Kugelstoß mit sehr guten 11,75 Metern Rang zwei. Über die 60 Meter bedeuteten seine 7,72 Sekunden Rang neun.

Roland Kalteis (U18) verbesserte seine Bestmarke im Hochsprung auf 1,65 Meter und holte sich ebenfalls Silber. Ein beherzter Lauf über 800 Meter brachte mit 2:23,36 Minuten eine weitere persönliche Bestnote und Rang fünf.

Michael Stulik (Allgemein Klasse) stellte über 3.000 Meter mit 8:55,53 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf und wurde für diesen starken Auftritt mit der Bronzemedaille belohnt.

Daniel Nowak (Allgemeine Klasse) sorgte mit 5,14 Metern im Weitsprung für die dritte Purgstaller Silberne. 8,02 Sekunden über 60 Meter reichten für Platz neun.

Der prominenteste Vertreter der Union fehlte im Aufgebot. Dominik Distelberger musste aufgrund einer Grippeerkrankung passen.