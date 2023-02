Gold für Purgstalls Athleten bei Hallenmeisterschaften

Werbung

Bei den niederösterreichischen Hallenmeisterschaften, welche in Wien in der GSG 9 Halle über die Bühne gingen, überzeugen die Athletinnen und Athleten der Sportunion Volksbank Purgstall mit starken Leistungen.

Als Routinier in der allgemeinen Klasse der Sportunion sicherte sich Dominik Distelberger im 60-Meter-Hürden-Lauf mit 8,20 Sekunden den Landesmeistertitel, mit dazu wird er noch Vizelandesmeister auf die 60-Meter-Sprint-Distanz. David Vogelauer und Carolina Jesacher teilen an diesem Tag ein sehr ähnliches Schicksal, so laufen beide auf der 60-Meter-Sprint-Distanz Bestzeiten und am Ende des Laufs sind beide am fünften Podestplatz.

Diese Erfolge sollten aber nicht die letzten Erfolge für die Sportunion Purgstall sein. In der U18-Klasse holt sich Johannes Berger mit einem sensationellen 12,59 Meter weiten Wurf den ersten Platz und somit die Goldmedaille. Helene Fahrnberger, welche eigentlich noch bei den U16-Bewerben starten dürfte, geigt aber auch bereits in den U18-Bewerben ordentlich auf. So ergattert sie im Kugelstoßen wie auch im Hochsprung die Bronzemedaille. Helene Schragl überzeugte beim 1.500-Meter-Lauf mit Rang drei in der „Burgenland-Wertung“.