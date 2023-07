Goldene für Anjali Perera

Mit drei Medaillen und mehreren Spitzenplätzen traten die Athletinnen und Athleten der Union Purgstall die Heimreise aus Salzburg an.

Allen voran überzeugte Anjali Perera bei den U18- und U23-Meisterschaften in Rif. Über die 100 Meter Hürden stellte sie mit 14,15 Sekunden nicht nur eine neue persönliche Bestmarke auf, sondern gewann auch überlegen Gold (Altersklasse U18). Über die 100 Meter reichten 12,60 Sekunden für den fünften Rang. Für eine weitere Medaille sorgte Roland Kalteis in der U23. Im Speerwurf verbesserte er gleich zwei Mal seine persönliche Bestweite und mit 58,94 Meter sicherte er sich die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze winkte für Larissa Weber. Wie im Vorjahr reichten 37,52 Meter für den dritten Platz in Salzburg (Altersklasse U23). Carolina Jesacher gelangen zwei persönliche Bestmarken über 200 Meter Lauf und 400 Meter Hürdenlauf. Mit 25,69 Sekunden bzw. 68,08 Sekunden sprangen zwei sechste Ränge heraus. David Vogelauer erreichte über die 100 Meter eine Zeit von 11,23 Sekunden und belegte den siebten Rang in der U23. Ebenfalls auf Platz sieben landete Johannes Berger mit 11,91 Meter im Kugelstoßen (AK U18). Kristina Götschl ging beim Dreisprung an den Start und kam auf 9,82 Meter. Damit belegte sie in der U18 den elften Rang. „Ein sehr erfolgreicher Abschluss vor der Sommerpause. Vor allem die Dichte in diesen Altersklassen ist groß. Entsprechend schwierig sind Spitzenplätze zu erreichen. Das Ergebnis mit drei Medaillen und vier weiteren Spitzenplätzen kann sich daher sehen lassen“, ist Betreuer Walter Mittendorfer zufrieden.