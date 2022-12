Historisches Wettkampfjahr bei der Union Purgstall

Werbung

Ein sportlich enorm bewegendes Jahr neigt sich sowohl für den Vorstand als auch die Athletinnen und Athleten der Union Volksbank Purgstall dem Ende zu. Sowohl die Kleinsten des Vereins verbuchten beim Robinson Cup erste Erfolge, aber auch die Routiniers rund um Obmann Walter Mittendorfer und Franz Kastenberger zeigten sich über die Wettkampfsaison in blendender Form. Es regnete bei zahlreichen Events Medaillen für alle Sportlerinnen und Sportler der Union Volksbank Purgstall.

So holte der Nachwuchs bei den niederösterreichischen U16- und U20-Meisterschaften in Wien und den U18-Meisterschaften beim Lokalbewerb in Amstetten insgesamt 23 Medaillen. Die Erfolge in Niederösterreich sollten aber nicht die Letzten bleiben, denn bei den österreichischen Meisterschaften in Götzis erreichte man das beste österreichische Meisterschaftsergebnis in der Vereinsgeschichte. Am Ende dieses Wettkampftages der U16 und U20 zierten insgesamt acht Medaillen die Brust von Purgstaller Sportlerinnen und Sportler. Die Kleinsten im Verein holen sich beim Robinson Cup bei der U8, der U10 und der U11 den vierten Platz von Niederösterreich.

Die zahlreichen Nachwuchserfolge zeigen nur ein weiteres Mal auf, dass die Nachwuchsarbeit in der Leichtathletik in Purgstall sehr gezielt verfolgt wird.

Im Speerwurf gelingt der aktuell in den USA studierenden Larissa Weber erstmals ein über 40 Meter weiter Wurf, des Weiteren holt sich Dominik Distelberger im Hürdenlauf seinen unfassbaren 26. österreichischen Meistertitel. Im Kugelstoßen holte sich Georg Stamminger bei den österreichischen Staatsmeisterschaften die Bronzemedaille.

All diese Erfolge trugen dazu bei, die historisch beste Platzierung bei den Vereinsvergleichen in Österreich möglich zu machen. Bei den Vereinsmeisterschaften in Graz stellte man zum aller ersten Mal eine reine Damenmannschaft, welche sich mit dem 12. Platz belohnte. Die Herren konnten bei diesem Kräftemessen einen starken Tag nutzen und belegten hinter der Zehnkampf-Union und Schwechat erstmals einen Podestplatz.

„Ein riesengroßes Dankeschön geht an alle meine Trainer, welche sich vier- bis fünfmal die Woche die Zeit nehmen, um Trainings zu leiten. Ohne euch wären all diese Erfolge nicht möglich für Purg stall“, sagte der Union Obmann Walter Mittendorfer.