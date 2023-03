Kalteis vergoldet sich in Amstetten

Werbung

Die österreichischen Winterwurf-Meisterschaften in Amstetten mutierten zur Gala von Roland Kalteis. Der Athlet der Union Purgstall legte eine sensationelle Wurfserie hin und verbesserte in Amstetten gleich drei Mal seinen eigenen persönlichen Rekord. Im Vorjahr erreichte der gebürtige St. Antoner eine Weite von 55,35 Meter. Doch bei den Winterwurf-Meisterschaften waren es am Ende sogar über zwei Meter mehr. Seine neue persönliche Bestmarke: 57,50 Meter. Damit holte er sich überraschend den österreichischen Titel vor Adam Wiener (Pinkafeld).