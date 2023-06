Nachwuchs geigte in Purgstall groß auf

Die Sportanlage in Purgstall verwandelte sich einen ganzen Tag lang zum Mekka für die Nachwuchs-Leichtathleten aus Niederösterreich. Sehr zur Freude auch von Sportunion-Purgstall-Obmann Walter Mittendorfer. „Es gab hervorragende Leistungen. Auch ein großer Dank an unser Organisationsteam, das für einen reibungslosen Ablauf sorgte“, sagte Walter Mittendorfer.

Bereits am Vormittag kämpften 18 Vierer-Mannschaften beim Robinson-Cup um die Medaillen. Dabei mussten eine Sprintstaffel, Weitsprung, Vortexwurf, Hindernisstaffel und eine Biathlon-Staffel in drei Altersklasse bewältigen. Den Abschluss bildete die American-Staffel, bei der jeder Teilnehmer 4 x 70 Meter zu laufen hatte.

Vom Veranstalter waren gleich sieben Mannschaften am Start. Bei den Minis siegte Purgstall mit Lenja Prohaska, Kathi Lugbauer-Lechner, Victor Johanson und Lina Scheplawy-Schmidt vor Amstetten und der zweiten Purgstaller Mannschaft (mit Johanna Spieslehner, Nora Wabnik, Valentina Zögernitz und Matteo Riess). In der Medi-Klasse gewann Gmünd vor zwei Purgstaller Teams. Auf Rang zwei landeten Maxine Riess, Maxi Lugbauer-Lechner und Michael Apachao. Rang drei sicherten sich Hanna Wörös, Fabian Fohringer, Emilian Glösl und Evelyne Hable. In der Maxi-Wertung landete das Quartett Sophia Hörhan, Babian Hable, Maxi Jelinek und Alica Grubner auf dem fünften Platz. Als Sieger ging der ULC Mödling hervor.

Im U14-Future Cup stach Olivia Perera heraus. Über die 60 Meter Hürden und 60 Meter Laufen holte sie sich den Sieg. Im Vortexwurf erreichte sie mit 36,35 Meter eine persönliche Bestleistung. Am Ende reichte es zu Rang sechs im Vortexwurf sowie im Weitsprung. Nico Glinz gelangen im Weitsprung, Vortexwurf und 60-Meter-Lauf drei persönlichen Bestmarken. Zainab Amire erreichte Rang zwölf im Vortexwurf.

Erstmals in Purgstall ausgetragen wurde die U16-Athletic-Challenge. Dabei mussten drei Disziplinengruppen bewältigt werden. Marco Glinz gewann mit persönlicher Bestmarke über die 100 Meter Hürden. Im Weitsprung und Kugelstoßen sprangen die Ränge zwei bzw. drei heraus. Marie Schrittwieser holte sich zwei Mal Silber und einmal Bronze. Im Hochsprung gelang ihr mit 1,48 Meter das österreichische Limit. Auch Lea Handl stellte drei persönliche Bestmarken auf. Dazu gelangen ihr zwei Limits für die österreichische U16-Meisterschaft. Bronze gabs dabei im Kugelstoßen.