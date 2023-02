Purgstaller kamen versilbert aus Linz zurück

Werbung

Die Purgstaller Leichtathletinnen und Leichtathleten gehören schon traditionell zu den Medaillenhamstern. So auch geschehen bei den Hallenwettkämpfen in Linz und in Wien.

In der oberösterreichischen Landeshauptstadt stach David Vogelauer heraus. Bei den österreichischen Hallenmeisterschaften der U20 lieferte der Youngster eine bisherige Saisonbestleistung ab. Mit 22,66 Sekunden über 200 Meter sicherte sich der Purgstaller den zweiten Rang und somit die Silbermedaille. Klubkollege Clemens Roth ging ebenfalls über die 200 Meter an den Start und benötigte dafür 23,38 Sekunden. Mit dieser Zeit rangierte sich Roth auf den sechsten Platz.

Auch in Wien durfte sich eine Purgstaller Athletin über die Silbermedaille freuen. Beim Hallenmeeting des Wiener Leichtathletikverbandes ging Anjali Perera in der Altersklasse U18 über die 60 Meter an den Start. Sie musste sich mit ihren 8,09 Sekunden der um ein Jahr älteren Christian Krifka von der SVS Leichtathletik geschlagen geben. Sie stellte damit eine persönliche Bestmarke auf. Dominik Distelberger nahm ebenfalls die 60 Meter in Angriff und landete mit 6,98 Sekunden auf Rang vier. Die Form stimmt für den kommenden Höhepunkt: die Österreichischen Meisterschaften der U18 und allgemeinen Klasse in Linz. „Das ist der absolute Höhepunkt der Hallensaison. Wir werden mit sechs Teilnehmern am Start sein“, berichtet Union-Trainer und Obmann Walter Mittendorfer.