Purgstaller Team kam in die Top-Ten

Gleich mit sechs Athleten war die Union VB Purgstall bei den österreichischen Vereinsmeisterschaften in Amstetten am Start. Zehn Mannschaften aus vier Bundesländern kämpften um die Punkte in allen Leichtathletik-Disziplinen. In den einzelnen Disziplinen zeigten die Purgstaller groß auf. Bei seinem letzten Hürdenlauf seiner Karriere holte sich Dominik Distelberger mit 14,99 Sekunden (110 Meter Hürden) den Sieg. Roland Kalteis steuerte mit dem Sieg im Speerwurf ebenfalls wichtige Punkte dabei. Georg Stamminger belegte Rang zwei im Kugelstoßen. Im Diskuswurf reichte es zum Rang sieben. David Vogelauer (100 Meter) und Clemens Roth (400 Meter) belegten die Ränge fünf und sechs. In der abschließenden 4 x 100 Meter-Staffel holte das Quartett Berger, Vogelauer, Distelberger und Roth den vierten Platz und beförderte sich vom neunten noch auf den siebenten Gesamtrang.

Den Sieg holte sich die Zehnkampf Union mit 72 Punkten vor der DSG Wien und der SVS Schwechat (beide mit 69 Zählern).