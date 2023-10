Erlauftal: Schwestern Perera haben großes Potenzial

Was für ein Jahr für die Geschwister Anjali und Olivia Perera. Die beiden Schwestern von der Union Purgstall ließen auch im letzten Jahr in der Leichtathletik regelmäßig von sich hören. So ist Anjali Perera in der U18 über die 100 Meter Hürden eine Klasse für sich. Mit 14,10 Sekunden führt sie die Bestenliste an.

Neben den Läufen für Purgstall besuchte die junge Leichtathletin auch das Gymnasium St. Pölten und ist dort im Leistungsmodell. Ihre jüngere Schwester Olivia Perera ließ in der U14 gehörig aufhorchen. Sie trainiert drei Mal in der Woche in Purgstall und ist in der Bestenliste im Weitsprung, 80-Meter-Hürdenlauf und Siebenkampf jeweils auf dem ersten Platz. Hinzu kommt Rang zwei bzw. drei über die 60 Meter Hürden sowie Hochsprung. Für Trainer und Union Purgstall-Obmann Walter Mittendorfer steht auf jeden Fall fest: „Beide haben das Talent und das Potenzial, einmal ein internationales Limit zu schaffen.“