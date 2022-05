Sportunion Purgstall-Athleten geigen in Wien auf

Werbung

Die U14-Staatsmeisterschaften im Mehrkampf sollten für alle Athletinnen und Athleten der Sportunion Volksbank Purg stall etwas Besonderes darstellen. So begleitete Sportunion-Obmann Walter Mittendorfer seine vier Schützlinge nach Wien zu dem Bewerb. Neben Olivia Perera gingen für Purg stall Matthias Fahrnberger sowie Marco und Nico Glinz an den Start. Für das einzige Mädchen in den Reihen der Sportunion sollte es im 60-Meter- Hürdenlauf, Hochsprung und 60-Meter-Lauf herausragend laufen und so erreichte sie von 79 Teilnehmerinnen den starken 16. Platz. Im Teambewerb erreichte das Trio Glinz, Fahrnberger, Glinz den starken 6. Platz. In den Einzelbewerben sollte es für Matthias Fahrberger und Nico Glinz nicht ganz nach ihren Erwartungen laufen, sie belegten Rang 26 und Rang 31. Einen sehr starken Turniertag erwischte hingegen Marco Glinz. Im 60-Meter-Lauf sollte er als Sieger davon ziehen, bei den Hürden als Dritter. Am Ende des Mehrkampftages stand für den Purgstaller ein sehr starker 5. Platz mit nur einem Punkt Rückstand auf den Vierten. Bei den Landesmeisterschaften gingen insgesamt fünf Athletinnen und Athleten an den Start, alle hatten an diesem Tag mit den Windbedingungen zu kämpfen.

Gut verlief es für Anjali Perera. Sowohl im 80-Meter-Hürdenlauf, wie auch im 100-Meter-Lauf erklomm sie zwei Mal die höchste Stiege des Podests. Während Perera Rückenwind hatte, drehte sich der Wind zu Ungunsten von Clemens Roth. Dieser hatte so starken Gegenwind, dass seine Fabelzeit von 11,15 Sekunden auf 100 Meter nicht in den österreichischen Bestenlisten aufscheinen wird.