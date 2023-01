Starker Auftakt von Purgstallern

Werbung

Ein fantastischer Jahresauftakt gelang den Athleten der Sportunion Purgstall bei den U16-Hallen-Landesmeisterschaften in der neuen Leichtathletikhalle in St. Pölten. Zum allerersten Mal wurde ein Hallen-Vierkampfturnier mit den vier Bewerben 60-m-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen und 800-m- bzw. 1.000-m-Lauf ausgetragen. Beim Starterfeld zeichnete sich ein etwas ungleiches Bild ab, so standen 28 Athletinnen und lediglich acht Athleten am Start. Helena Fahrnberger holte sich den ausgezeichneten 4. Rang im Vierkampf mit 2.016 Punkten. So gewann sie mit der Weite von 11,05 Metern das Kugelstoßen und im Weitsprung wurde sie Vierte mit einer Bestmarke von 4,73 Metern. Ebenfalls unter den besten Zehn landen Marie Schrittwieser und Olivia Perera.

Bei den Burschen zeigt Marco Glinz einmal mehr sein großes Talent in Sprint- und Sprungbewerben. Mit persönlichen Bestmarken im 60-Meter-Lauf mit 7,78 Sekunden und im Weitsprung mit 5,21 Metern erkämpfte er sich die Bronzemedaille im Vierkampf mit 1.747 Punkten. Durch die hervorragenden Leistungen von Helena Fahrnberger, Marie Schrittwieser und Olivia Perera gibt es auch in der Mannschaftswertung Grund zu jubeln. So sicherte man sich mit 5.596 Punkten den zweiten Platz in der Mannschaftswertung und muss mit 89 Punkten Vorsprung den ULC Mödling zum Sieg gratulieren. Ein gelungener Hallenauftakt.