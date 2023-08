Nach einer achtwöchigen Wettkampfpause zeigten die Purg-staller und Scheibbser Nachwuchsleichtathletinnen und

-athleten groß auf. Sieben Landesmeistertitel sowie 13 Medaillen und zwei österreichische Bestmarken waren die Ausbeute. Helena Fahrnberger und Olivia Perera von der Union Purgstall stellten die Bestmarken im Kugelstoßen (U16, 12,18 Meter) sowie Weitsprung (U14, 5 Meter). Fahrnberger holte sich noch den Sieg im Weitsprung (4,69 Meter). Außerdem gelang ihr Rang zwei im Speerwurf (32,34 Meter) und Rang drei über 80 Meter Hürden. Olivia Perera sicherte sich noch Rang zwei über 60 Meter Hürden (9,41 Sekunden).

Marco Glinz gewann in der U16 über 100 Meter Hürden und stellte mit einer Zeit von 11,87 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung auf (erstmals unter zwölf Sekunden). Zudem kamen zwei dritte Ränge über die 100 Meter Hürden und Weitsprung hinzu.

Anjali Perera feierte in der U18 zwei überlegene Sieger über die Sprintdistanzen 100 Meter Lauf und 100 Meter Hürden (mit 14,61 Sekunden Rang eins in der österreichischen Bestenliste). Marie Schrittwieser holten für Purgstall im Kugelstoßen mit Rang drei einen weiteren Podestplatz (U16, 9,83 Meter). Lea Handl trug mit guten Leistungen ebenfalls zur Challenge-Wertung der U16 bei. Helena Fahrnberger, Marie Schrittwieser und Lea Handl führen diese vor St. Pölten an. Julia Kolak sammelte in der U14 erste Wettkampferfahrung.

Evelin Glössmann vom TV Scheibbs stellte in St. Pölten ebenfalls ihre starke Form unter Beweis. Im Diskuswurf erreichte die U14-Athletin eine Weite von 25,51 Metern und jubelte über den Landesmeistertitel. Im Kugelstoßen gewann Glössmann ebenfalls mit einer Weite von 11,36 Metern. Mit dem Titel im Diskuswurf jubelte die Scheibbserin über den dritten Landesmeistertitel.