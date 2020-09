Im Anschluss an die U23 Leichtathletik Staatsmeisterschaften fand in der Leopold Wagner Arena in Klagenfurt die Leichtathletik Staatsmeisterschaft der U18 statt. Die Sportunion Volksbank Purgstall ging mit vier äußerst ambitionierten, aber nicht favorisierten, Athleten an den Start.

Als einzige Athletin der Sportunion Volksbank Purgstall konnte Larissa Weber beim Speerwurf mit einer Weite von 34,61 Metern den achten Platz belegen.

Im Speerwurf musste sich Roland Kalteis mit dem vierten Rang begnügen, auf das Podest fehlten ihm nur 28 Zentimeter.

Die erste Medaille heimste Fabian Stix mit persönlicher Bestmarke von 6,50 Metern beim Weitsprung in Silber ein.

Im 110 Meter-Hürdenlauf musste sich Fabian Stix mit seiner persönlichen Bestzeit von 14,94 Sekunden zufriedengeben. Nur Enzo Diessel war mit seiner Zeit um 1,26 Sekunden schneller und somit war dennoch das zweite Edelmetall perfekt. Enzo Diessel brach mit seiner Siegeszeit gleich einen Rekord bei den U18-Staatsmeisterschaften.

Auch David Vogelauer wuchs bei den Staatsmeisterschaften über sich hinaus und konnte sich im 200 Meter-Lauf mit einer persönlichen Bestzeit von 22,64 Sekunden über den dritten Platz erfreuen. Im 100 Meter Lauf fehlten Vogelauer letztendlich nur 15 Hundertstel auf den Ersten.

Der gesamte Betreuerstab rund um Walter Mitterndorfer sen. war sichtlich mehr als nur zufrieden mit den Leistungen der Purgstaller Nachwuchsleichtathleten.