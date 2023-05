Wieder mehrere Podestplätze ergattert

Die Sportunion Purgstall war bei den österreichischen U16-Vereinsmeisterschaften in Wien mit sechs Starterinnen vertreten.

Insgesamt traten 14 Mannschaften aus allen Bundesländern gegeneinander an und die Erlauftalerinnen waren in den meisten Bewerben absolute Spitze. Helena Fahrnberger holte den einzigen Tagessieg und war beim Kugelstoßen und Hochsprung erfolgreich. Marie Schrittwieser erzielte drei persönliche Bestmarken und war ebenfalls erfolgreich im Kugelstoß und den 80-Meter-Hürden. Olivia Perera, noch U14-Athletin, stellte im 80-Meter-Hürdenlauf mit der Zeit von 12,84 Sekunden die aktuelle U14 österreichische Jahresbestleistung auf. Lea Handl erzielte eine Bestmarke im Speerwurf und im 100-Meter-Lauf.

Für Lilly Esletzbichler lief es im 100-Meter-Lauf noch gut, jedoch verletzte sie sich im 1.000-Meter-Lauf. Des Weiteren beteiligten sich beim Nachwuchs-Meeting in Pottenstein zwei Dreier-Mannschaften aus Purgstall sehr erfolgreich. Insgesamt traten 13 Mannschaften an und beide Purgstaller Mannschaften konnten den Klassensieg in der MINI- und MEDI-Wertung erreichen.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus purgstall waren Lukas Baierl, Maxi Lugbauer Lechner, Sophia Hörhan, Luna Haslinger, Lenja Prohaska und Katharina Lugbauer Lechner.