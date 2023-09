Bei den österreichischen Meisterschaften im steirischen Kapfenberg lief nicht immer alles nach Wunsch für die Leichtathletinnen und Leichtathleten der Union Purgstall.

Und dennoch sprangen zwei Medaillen heraus. So holte sich Roland Kalteis in der U20 wie im Vorjahr überlegen den Sieg im Speerwurf mit einer Weite von 57,78 Meter. In der U16 war es Helena Fahrnberger, die im Kugelstoßen mit 11,55 Meter Silber gewann. Im Hochsprung reichten 1,53 Meter für Rang acht. Marie Schrittwieser ging ebenfalls in der U16 an den Start und sicherte sich die Ränge fünf (Kugelstoß), neun (80 Meter Hürdenlauf) und 15 (Hochsprung). Olivia Perera holte sich im 80 Meter Hürdenlauf den fünften Rang und stellte abermals ihr großes Talent unter Beweis. Lea Handl erreichte im Kugelstoßen und Hochsprung die Plätze 13 und 18. Anjali Perera ging in der U20 über die 100 Meter an den Start. Sie erreichte das Finale und lief dort eine Zeit von 12,68 Sekunden und auf Rang sechs.

Marco Glinz entpuppte sich als großes Hürdentalent und lief im Vorlauf die drittbeste Zeit und eine neue persönliche Bestmarke mit 14,40 Sekunden. Im Finale hatte er Pech. Auf Platz drei liegend wäre er bei der vorletzten Hürde fast gestürzt und landete schlussendlich auf Rang sieben. Rang sechs über die 100 Meter und Platz zehn im Weitsprung komplettierten seine Leistungen.

„Auch wenn die Leistungen nicht ganz den Erwartungen entsprachen, herrscht trotzdem keine Enttäuschung. Topleistungen gibt es eben nicht auf Knopfdruck“, weiß Trainer Walter Mittendorfer. Nicht mit dabei sein konnte Sprinterhoffnung David Vogelauer (krank). Zudem schied Clemens Roth beim 200-Meter-Lauf verletzt aus.