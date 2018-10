Wissen Sie, was sich hinter der Abkürzung OCR versteckt? Nein? Dann kommt hier jetzt die Auflösung und vielleicht ein wenig Munition für das nächste Pub-Quiz oder eine ähnliche Veranstaltung. OCR steht für Obstacle Course Racing. Oder auf Deutsch: Hindernislauf.

Roland Zettel (Oberndorf), Mario Trümmel (Wieselburg) und Roman Heiss (Loosdorf) sind diesem Hindernislauf verfallen. „Das normale Laufen ist uns einfach zu wenig spannend“, erkläret das Trio unisono im Gespräch.

Aktuell ganz oben auf ihrer Agenda: Eine Vereinsgründung. Die Statuten für die „Most4tler Raccoons - dynamic sport“ sind niedergeschrieben und warten auf ihre Einreichung bei der Bezirkshauptmannschaft.

Sofern nicht gerade eine Laufveranstaltung ansteht, trainieren die Drei meist an Sonntagen. Gemeinsam. Bei einem Berglauf oder einem Trailrun (ein Lauf im Gelände) spulen Zettel/Trümmel/Heiss einige Kilometer ab und fressen ebenso einige Höhenmeter. Den Ötscher haben sie auf diese Weise schon bezwungen. Laufend über den Rauhen Kamm. Oder auch den Walzberg in Texing.

Gemeinsam zum ersten Highlight

„Danach wird meistens gemeinsam gefrühstückt“, gibt das Trio Einblick. Dabei wird am Laufkalender für die kommende Saison gebastelt. Der ist bereits gut gefüllt. Die Raccoons gehen beim Spartan Winter Race in Kaprun an den Start (Jänner), dem Celtic Warrior in Zillingtal (März), beim Spartan Race in St. Pölten (Mai), dem Dirndltal Extrem Traillauf Mini (August) und dem Spartan Race in Oberndorf/Tirol (September). Dazwischen warten, zum Drüberstreuen, der Woidwetza in Leiben (September) und die Amstettner City Attack (Juni).

Lange dauert die OCR-Karriere von Zettel/Trümmel/Heiss noch nicht. 2019 gehen die Raccoons in ihr drittes Jahr. Das bisher Erlebte hat sie aber definitiv zusammengeschweißt. Befragt man die Drei einzeln zu ihrem bisherigen Highlight, erhält man drei Mal die gleiche Antwort. „Der Woidwetza 2018 in Leiben.“ Das Trio hat sich dort nämlich am 29. September den Sieg in der Teamwertung geholt. Mit den Erfolgen wird dann wohl auch die Zahl jener Menschen steigen, die wissen, was sich hinter OCR verbirgt.

Auf einen Blick





| NOEN

Mario Trümmel

Geburtstag: 14. Mai 1984

Wohnort: Wieselburg

Hobbys: Musik, Wandern, Fotografieren, Laufen.

Größte Erfolge: 4. Platz beim Wildsau Dirtrun Burgenland, 5. Platz bei der City Attack in Amstetten, 1. Platz in der Teamwertung beim Woidwetza in Leiben.

| NOEN

Roland Zettel

Geburtstag: 27. April 1986

Wohnort: Oberndorf

Hobbys: Laufen, Berge, Klettern, Stand-Up-Paddeln.

Größte Erfolge: 4. Platz beim Wildsau Dirtrun Burgenland, 9. Platz bei der City Attack in Amstetten, 1. Platz in der Teamwertung beim Woidwetza in Leiben.

| NOEN

Roman Heiss

Geburtstag: 1. November 1983

Wohnort: Loosdorf

Hobbys: Dart, Pokern, Familie, Wandern.

Größter Erfolg: 1. Platz in der Teamwertung beim Woidwetza in Leiben.

Weitere Highlights: Celtic Warrior im Zillingtal und der Spartan Super in Wr. Neustadt.