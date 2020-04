Dass die ASKÖ Volksbank Purgstall mit dem Einzug in das Meister-Playoff der 2. Bundesliga eine Saison für die Geschichtsbücher hingelegt hat, ist bekannt. Dass die gute Nachwuchsarbeit der Erlauftaler ein Grund für diesen Höhenflug ist, ebenfalls. Die Spielerin, die in den letzten Jahren wohl den rasantesten Aufstieg hingelegt hat, ist eines jener vielversprechenden Talente. Ihr Name: Lorena Brandhofer.

Ein Youngster für Österreich

2018 wurde der Österreichische Volleyballverband auf die Mittelblockerin aufmerksam und berief sie ins Nationalteam der Jahrgänge 2004 und jünger. Brandhofer ist seither fixer Bestandteil der rot-weiß-roten Auswahl. „Durch das im Vergleich zum Verein andere Training habe ich viele neue Techniken und Taktiken erlernt“, erzählt der Youngster. „Länderspiele und Reisen mit dem Team sind immer wieder eine tolle Erfahrung.“

Im Laufe der letzten beiden Jahre stellte die Erlauftalerin immer wieder ihre Vielseitigkeit unter Beweis. „Durch einen Trainerwechsel und den Umstand, dass ich hin und wieder für Kolleginnen einspringen muss, wurde mein Interesse an Positionen wie Diagonal oder Außen geweckt. Aber eigentlich ist mir egal, wo ich spiele, solange ich auf dem Feld stehe.“

„Ohne die schöne Zeit mit meinen Kolleginnen wäre ich vermutlich nicht so weit gekommen.“Lorena Brandhofer ASKÖ Volksbank Purgstall

Zum Volleyball kam Brandhofer im Alter von sieben Jahren. „Durch meine Lehrerin Renate Hofmarcher, und durch meine Freunde.“ Den Sprung in den rot-weiß-roten Kader hat sie „natürlich durch regelmäßiges und anstrengendes Training“ geschafft. Neben dem Erreichen des Meister-Playoffs und der Einberufung ins Nationalteam zählt der U15-Vizestaatsmeistertitel zu den bisher größten Erfolgen in Brandhofers noch junger Karriere. Ihre Ziele für die kommenden Jahre sind klar formuliert. „Ich will auf jeden Fall weiterhin für das Nationalteam nominiert werden und dort, genau so wie im Verein, gute Spiele abliefern.“

Apropos Verein. „Ich bin sehr froh, dass ich den habe. Ohne die schöne Zeit mit meinen Kolleginnen wäre ich vermutlich nicht so weit gekommen.“