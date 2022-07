Patrick Gruber holte sich Tagessieg bei Wachauer Radmarathon

Werbung

Eine sechsköpfige Gruppe des Teams Reifen Weichberger KTM nahm in Mautern den Wachauer Radmarathon in Angriff. Patrick Gruber, Paul Moser, Jakob Brandl, Martin Feichtegger, Hannes Halbmayr und Julian Gruber zeigten dabei ansprechende Leistungen.

Über die 50 Kilometer war das Rennen nach gut einer Stunde entschieden. Julian Gruber positionierte sich von Anfang an in der Zehn-Mann großen Spitzengruppe.

Nach 50 Kilometern kam es zum Sprint der Führungsgruppe, welche Gruber trotz der Strapazen der Vortage souverän gewann. Somit konnte er sich den Tagessieg und den Altersklassensieg holen. Patrick Gruber kam mit der zweiten Gruppe ins Ziel und belegte den 20. Platz. Bei der 100 Kilometer-Distanz schlug bei Paul Moser wieder mal der Defekt-Teufel zu und er musste das Rennen mit einem Reifenplatzer vorzeitig beenden.

Jakob Brandl fuhr nach dem letzten Anstieg, 15 Kilometer vor dem Ziel, in die Spitzengruppe. Er bog aber bei einer Kreuzung falsch ab und verlor so den Anschluss an die Spitze. Am Ende sprintete Brandl noch auf den sechsten Platz. Martin Feichtegger und Hannes Halbmayr erwischten einen tollen Tag und konnten sich immer wieder unter den Besten präsentieren. Martin fuhr auf den achten Gesamtrang und Rang zwei in seiner Altersklasse. Halbmayr beendete das Rennen auf Platz 30.

Jakob Brandl nahm zuvor auch noch den Sechs-Stunden-Radmarathon in Grieskirchen in Angriff.

Anders als bei einem üblichen Radmarathon, bei dem die Streckenlänge vorgegeben ist, mussten die Teilnehmer in Grieskirchen sechs Stunden Fahrzeit auf einem welligen 22 Kilometer langen Rundkurs absolvieren. Je nach Tempo der Teilnehmer kommt eine individuelle Kilometerleistung zustande.

Brandl hielt sich über die sechs Stunden in der Spitze. Nach 236 gefahrenen Kilometern kam es zu einem Sprint zwischen sieben Athleten. Brandl verlor nur um wenige Zentimeter und fuhr auf den zweiten Platz.