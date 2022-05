Premiere für Wieselburger Judokas

Werbung

Drei Wieselburger Judogirls gingen bei den österreichischen Meisterschaften U16 in Wien an den Start. Mit über 200 Startern aus allen Bundesländern war ein Durchkommen bis zum Siegespodest alles andere als einfach. Die Außenseiter griffen sich aber zwei Mal Edelmetall und holten erstmals Medaillen bei österreichischen Meisterschaften. Sarah Luger und Susanne Bauer starteten in der gleichen und auch am stärksten besetzten Gewichtsklasse bis 52kg.

Sarah Luger startete in den ersten Kampf. Die 13-Jährige war eine der Jüngsten und mussten sich geschlagen geben. Dennoch lieferte sie eine Talentprobe ab. Susanne Bauer kam mit dem Druck der Veranstaltung besser zurecht. Ihren ersten Kampf gewann sie. Im zweiten Duell schlug sie mit der Nase auf der Matte ein. Nach einer kurzen Behandlung ging es aber weiter und sie fuhr den zweiten Sieg ein. Im Kampf ums Finale entwickelte sich ein packender Kampf. In letzter Sekunde fixierte sie ihre Gegnerin am Boden und feierte einen Ippon-Sieg. Nun war die Medaille gesichert. Doch die Gier nach Gold war geweckt. Im Finale ging es zunächst hin und her, doch ihre Konkurrentin aus Oberösterreich ging in Front. Auch mit vollem Risiko wollte es nicht gelingen. Dennoch sprang Silber heraus.

Cara Gansch, die eine Gewichtsklasse höher startete als geplant, war somit auch die Leichtere und hatte viel Arbeit auf der Matte. Durch ein Freilos war sie schon eine Runde weiter. In ihrem ersten Kampf zwang sie ihre Gegnerin zur Aufgabe. Im Halbfinale musste sie sich der späteren Turniersiegerin geschlagen geben. Schlussendlich kam es zum Kampf um Bronze. Und den sicherte sich Cara Gansch. Nach mehreren guten Chancen, aber ohne Wertung im Stand und Boden ging es ohne Punkte nach der regulären Kampfzeit in den Golden Score. Gansch konterte den ersten Angriff der Gegnerin, brachte sie zu Fall und machte einen perfekten Übergang in einen Festhalter (Ippon). Bronze war damit gesichert.