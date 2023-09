Bachler rast zu drittem Sieg en suite

Wenn's läuft, dann läuft's: Die Siegesserie des Lunzers Geri Bachler in der Austrian Rallye Challenge ist am vergangenen Wochenende weitergegangen. Bachler holte sich bei der Buckligen Welt Rallye – als kombinierte Veranstaltung der Österreichischen Rallyemeisterschaft und der Austrian Rallye Challenge (ARC) abgehalten – den Gesamtsieg in der ARC-Wertung.

54 Teams aus dem In- und Ausland standen am Start, darunter der Finne Teemo Suninen mit einem 500 PS starken Hyundai Hybrid World Rally Car sowie die gesamte österreichische Elite, angeführt von Simon Wagner und Hermann Neubauer – die Kontrahenten im Kampf um den Staatsmeistertitel.

Bachler kam mit dem seriennahen Subaru WRX STI vom Bamminger Rallyeteam von Anfang an gut zurecht und konnte sich bis zur langen Halbzeitpause mit vier Bestzeiten in der ARC-Wertung auf dem beachtlichen zwölften Gesamtrang positionieren.Schwierigkeiten bei Prüfungen am NachmittagIn den Nachmittagsprüfungen hat sich dann „irgendwie der Hund eingeschlichen“, wie Bachler erzählt. Ein Fahrfehler in der fünften Sonderprüfung führte zu einem Dreher, welcher zum Glück ohne Fremdberührung vonstattenging, aber einiges an Zeit kostete. Es traten am Nachmittag auch einige kleine technische Probleme mit der Motorsteuerung und dem Mitteldifferential auf, welche die Leistung und das Handling des Subaru sehr stark beeinträchtigten. Bachler musste sich mit seinem Wiener Beifahrer Harry Zehetbauer in den letzten vier Sonderprüfungen mit Plätzen zwischen Rang 14 und 16 im Gesamtklassement zufrieden geben, was leider nicht ganz den Erwartungen des schnellen Duos entsprach. „Normalerweise werden wir am Nachmittag immer schneller“, sagt Bachler.

Mit 44 Sekunden Vorsprung auf den Ungarn Dani Fischer reichte es am Ende dennoch für den Gesamtsieg in der ARC-Wertung und den hervorragenden zwölften Platz im Gesamtklassement. Obwohl Bachler beim ARC-Lauf in Slowenien nicht am Start war, führt er durch diesen Sieg jetzt wieder in der Gesamtjahreswertung der Austrian Rallye Challenge und wird Ende Oktober, bei der Herbstrallye Dobersberg, versuchen, zum zweiten Mal den ARC-Titel nach Lunz zu holen.