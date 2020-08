Die Enttäuschung war Dominik Haselsteiner nach dem eher durchwachsenen Wochenende zum Auftakt der Saison deutlich anzumerken. Wenn man sich am vergangenen Sonntag mit ihm unterhielt, war ihm eine ganz andere Emotion noch viel deutlicher anzumerken: Erleichterung. „Ich bin überglücklich. Das war ein perfektes Rennwochenende für mich.“

Der Grestner übertreibt damit keineswegs. In den drei Rennen auf dem Slowakiaring holte er zwei zweite und einen ersten Platz. Der Unterschied zum Rennwochenende in Salzburg: Diesmal lief das Auto einwandfrei. Haselsteiner: „Nach den zunächst unerklärlichen Speed-Problemen in Salzburg, haben wir das Auto durchgecheckt und in der Slowakei den ersten Tag als Testtag angelegt. Das hat sich ausgezahlt.“

Die Wurzel allen (langsamen) Übels

Haselsteiner und sein Team fanden heraus, dass Batteriesäure sein Turborohr leicht verätzt hatte. Die Ansaugtemperatur war viel zu hoch. „Und dieses Problem bestand bereits in Salzburg“, erklärte er. „Pro Runde kostete mich das damals sieben Sekunden.“ Nachdem es nun aus der Welt geschafft war, brillierte der Erlauftaler. Im ersten Rennen lag er nach einem Superstart bis kurz vor dem Ende auf Rang eins, musste im letzten Moment aber einen Konkurrenten vorbeiziehen lassen. „Er hatte bessere Reifen und ist stark gefahren. Ein definitiv verdienter Sieger.“

Im zweiten Rennen dann schlug endlich Haselsteiners Stunde. Aufgrund der gestürzten Reihenfolge rollte er das Feld von hinten auf und gewann. Die herrschenden Temperaturen machten es ihm aber alles andere als leicht. „Im Auto hatte es gegen Ende schon 50 Grad.“

Rennen drei, wieder gestürzte Reihenfolge. Diesmal traf der Grestner auf mehr Gegenwehr, ließ somit etwas Zeit liegen, wurde aber trotzdem wieder starker Zweiter. „So kann es in zwei Wochen in Brünn dann gerne weitergehen.“