Ein Sieg sowie die Plätze vier und fünf. Einmal bester, zweimal zweitbester Österreicher. Das erste Rennwochenende des diesjährigen Suzuki Cup Europe verlief gut für Dominik Haselsteiner. Kein Wunder dass der Grestner in der Vorschau auf Wochenende Nummer zwei meint: „Wenn ich in der Steiermark ähnliche Resultate erreiche wie beim ersten Rennwochenende auf dem Hungaroring, wäre ich schon sehr zufrieden.“

Die Chancen auf weitere Glanzleistungen seitens des Erlauftalers stehen gut. Zudem strotzt er vor Selbstvertrauen, blickt den Rennen mit Vorfreude entgegen. „Ich bin in Form, mein Auto bestens vorbereitet, also die besten Voraussetzungen für ein Heim-Rennwochenende. Dazu kommt noch, dass mir der Red Bull Ring von der Streckenführung her besonders liegt, viel wird natürlich von der Konkurrenz abhängen, da sind einige echte Glüher darunter.“

Führender in der Österreicherwertung

Der Cup macht 21. und 22. Mai Halt in Spielberg. Aktuell führt Dominik Haselsteiner die Österreicher-Wertung vor seinem Teamkollegen Max Wimmer an.