Ederer bei der Premiere dabei

Ungewohntes Terrain sowie ungewohnter Ablauf. Diesen Herausforderungen musste sich Jonas Ederer stellen. Der Steinakirchner war bei der erstmals ausgetragenen Enduro-Europameisterschaft in Grigno (Italien) mit am Start. Zwei Tage zuvor war der 15-Jährige schon angereist und hatte die Sonderprüfungen zu Fuß besichtigt. Besonders war auch die Fahrerpräsentation am Vorabend des Rennens. Insgesamt waren rund 100 Starterinnen und Starter aus zehn Nationen mit dabei.

Top-Ten-Zeiten gegen Ende

An den beiden Renntagen mussten die Athletinnen und Athleten fünf Runden in fünfeinhalb Stunden bewältigen. Pro Runde waren zwei verschiedene Sonderprüfungen gegen die Stoppuhr zu fahren. Am ersten Renntag musste sich Ederer auf den ersten beiden Sonderprüfungen noch zurechtfinden. Das Terrain sowie der Ablauf waren ungewohnt. Doch gegen Ende sprangen schon Top-Ten-Zeiten heraus.

Motor in einer Stunde komplett neu aufgebaut

In der vorletzten Runde stoppte Ederer jedoch ein technischer Defekt. Der Motor musste danach in weniger als einer Stunde komplett neu aufgebaut werden, sonst wäre ein Rennen am zweiten Tag unmöglich gewesen. Doch das Motorrad konnte noch rechtzeitig im Parc fermé abgestellt werden. Am zweiten Renntag verlief alles reibungslos, und ohne groben Fehler sprang am Ende der 14. Platz heraus. „Angesichts der starken Konkurrenz in seiner Klasse und der extrem engen Zeiten eine sehr positive Überraschung“, freute sich Vater Eduard Ederer.