Ederer nutzte den Heimvorteil aus

Herrliches Sommerwetter empfing die 220 Teilnehmer des Enduro Staatsmeisterschaftslaufes beim Ötscher Enduro in Gaming.

Mit dabei der 15-jährige Steinakirchner Jonas Ederer, der den Heimvorteil auch nutzen wollte. Am Samstag fand das Training und die Qualifikation für den Renntag am Sonntag auf der gezeiteten Sonderprüfung statt. Mit der achtschnellsten Qualifikationszeit aller Starter hat Jonas Ederer mit seiner leistungsmäßig stark unterlegenen 125ccm Yamaha bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Erfolgsrezept: konstant

schnelle RundenzeitenAm Sonntag beim Hauptrennen waren dann vier Stunden Zeit, um drei Endurorunden und vier Sonderprüfungen auf Zeit zu absolvieren. Von Beginn weg fuhr Ederer konstant schnelle Zeiten. Lediglich der Steirer Valentino Hutter, welcher auch overall die schnellsten Zeiten fuhr, war in der Klasse ÖM Jugend nicht zu schlagen. Dennoch ist Ederer mit dem sicheren zweiten Platz mehr als zufrieden, da die Saison bislang nicht nach Wunsch verlief. Drei Läufe stehen noch in der österreichischen Meisterschaft aus. Abgerechnet wird bekanntlich zum Schluss.