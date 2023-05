Erfolg dank Nachtschicht für Purgstaller

Für Karl Schagerl und sein Team ging es nach einer kurzen Pause mit dem Rechbergrennen in der Steiermark weiter. Eine der vielen Neuerungen: Die Strecke wurde auf 4,4 Kilometer verkürzt.

Schagerl startete bestens vorbereitet in das Rechbergrennen, wurde doch im Vorfeld der VW Golf Rallye TFSI am Prüfstand nochmals auf Herz und Nieren gecheckt. Der erste Trainingslauf gestaltete sich noch sehr schwierig. Leichter Regen sorgte für keine einfachen Rennverhältnisse. Dennoch gelang Schagerl die Tourenwagenbestzeit.

Rechtzeitig vor dem zweiten Trainingslauf verzogen sich aber die Regenwolken aus Tulwitz, und die Strecke trocknete bis auf die Waldpassagen rasch auf. Im zweiten Trainingslauf verlief es aber nicht nach Wunsch. Im oberen Teil der Strecke musste der leidenschaftliche Motorsportler seinen Boliden aufgrund eines Motorschadens neben der Strecke abstellen.

Da aber aufgeben nicht im Sprachschatz vorhanden ist, legten Schagerl und sein Team eine Nachtschicht in der heimischen Werkstatt ein und brachten den VW Golf Rallye TFSI wieder zum Laufen.

Rechtzeitig vor dem ersten Rennlauf war der Purgstaller wieder am Start in der Steiermark und mit einer famosen Performance konnte er eine unglaubliche Bestzeit realisieren. Auch im zweiten Rennlauf knallte Schagerl die schnellste Tourenwagenzeit vor zigtausenden Fans, welche bei wunderschönem Frühlingswetter an die Rennstrecke pilgerten, auf den Asphalt. Damit gelang dem Purgstaller der Tourenwagengesamtsieg.