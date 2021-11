Gerald Bachler: Rasant auf das Podest

Der Lunzer Rallyepilot Gerald Bachler und sein Beifahrer Roman Steinbauer belegen beim abschließenden Staatsmeisterschaftslauf im Waldviertel den ausgezeichneten zwölften Platz im Gesamtklassement und sind in der Klasse am Podest. Bei idealen äußeren Bedingungen und vor tausenden begeisterten Zuschauern wurde die 40. Ausgabe der Traditionsveranstaltung ausgetragen. Geri Bachler brachte diesmal mit Unterstützung des Autohauses Schuller einen Ford Fiesta Proto eingesetzt von Race Rent Austria an den Start.

Die Rallye ist berüchtigt für ihre heimtückischen Sonderprüfungen und so fielen auch dieses Jahr viele Teams der schwierigen Streckenführung oder technischen Defekten zum Opfer.

Obwohl im Vorfeld der Rallye nur 30 Testkilometer auf Schotter möglich waren, fühlte sich Geri Bachler nach einigen Feinabstimmungen in dem für ihn völlig unbekannten Auto rasch halbwegs wohl.

Nur ein kleines „Hoppala“

Der Lunzer Metalltechnikunternehmer, erstmals mit Roman Steinbauer als Kopilot, konnte die 8 Sonderprüfungen mit mehr als 110 km ohne größere Probleme abspulen. „Lediglich in SP2 hatten wir ein kleines Hoppala und brauchten den Retourgang“, berichtet Geri Bachler voller Freude. „Das Auto hat unglaubliches Potenzial, für dessen Ausschöpfung ich aber noch mehrere Rallyes und Testkilometer benötigen würde“, fügt Bachler hinzu.

Alles natürlich eine Frage der Finanzierung. Sollte sich ein Sponsor finden, wird man Bachler sicher wieder in einem Auto der „Proto-Klasse finden.“ Der nächste Start ist bei der Jännerrallye geplant, dann aber wieder wie gewohnt im schwarzen Subaru.