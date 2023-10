Hindernisse geschickt überwunden

Zwei Tage lang war der Trailhof von Peter Enöckl in Lunz Schauplatz der AMF-Staatsmeisterschaft. Rund 120 Teilnehmer stellten sich der Herausforderung, auf den neun verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit mit dem Bike unter Beweis zu stellen. Bei der Open-Klasse, die die schwierigsten Hindernisse überwinden musste, war Marco Mempör an den zwei Tagen nicht zu schlagen. Er setzte sich an beiden Tagen gegen Fabio Schollar und Bernhard Walkner durch. Den Heimvorteil nutzten Eric Weissensteiner und Manuel Aigner (Klasse AMF Jugend) sowie Manfred Weissensteiner (Klasse Fortgeschrittene Plus 45). Alle drei Piloten vom Tri Team Lunz holten einen Sieg.

Auch in den Hobbyklassen führten die Wege nicht an den Lunzer Athleten vorbei. So siegte Matthias Kraus und Wolfgang Gschnaitner.