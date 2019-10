Es war ein Schlusspunkt, wie es sich für einen Staatsmeister gehört. Karl Schagerl gewinnt auch das letzte Rennen der Saison im italienischen Cividale und krönt sich erneut zum Bergrallye-Champion Österreichs.

Die 6,6 Kilometer lange und sehr anspruchsvolle Strecke in Cividale bildete „auch heuer wieder einen würdigen Abschluss“, wie Schagerls Frau Claudia berichtete. „Auch mit dem Wetter hatten wir Glück. Es blieb am gesamten Wochenende trocken.“

Mit neuem Rekord zur Titelverteidigung

Und da auch Karl Schagerls Bolide einwandfrei lief, deutete alles auf neue Bestzeiten hin. Und die lieferte der Purgstaller auch. Bereits im Training überzeugte er mit einer Top-Performance. Im ersten Rennlauf setzte er dann aber noch einen drauf. Gleich um beeindruckende 2,2 Sekunden verbesserte Schagerl seine aus dem Jahr 2017 stammende Bestzeit und stellte gleichzeitig einen neuen Streckenrekord für die Klasse „E1“ auf. Im weiteren Verlauf ließ der neue Champion nichts mehr anbrennen und krönte sich zum österreichischen Staatsmeister in eben jener Klasse „E1“.

Besonders beeindruckend: Es war dies Schagerls sechster Titel — in Folge. Der Saisonabschluss ist im besten Fall der Zeitpunkt, um endlich zu feiern. Er ist aber auch der Zeitpunkt, um all jenen zu danken, die einen über das gesamte Jahr hinweg unterstützt haben. Das tat Claudia Schagerl dann im Namen ihres Mannes auch: „Wir möchte uns bei allen Freunden und Fans an den Rennstrecken, sowie bei unserem Team und unseren Sponsoren recht herzlich für die große Unterstützung bedanken.“