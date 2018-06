Erst war da der Abflug am Rechberg. Karl Schagerl kam damals zwar mit dem Schrecken davon, sein VW Golf Rallye TSFI-R wurde aber arg ramponiert. Dann war da das missglückte Rennwochenende in Italien. Im ersten Trainingslauf war ein Geräusch am Motor zu vernehmen. An einen Start war nicht zu denken. Bei einer näheren Untersuchung stellte sich heraus, dass beim Unfall am Rechberg auch die Kurbelwelle zu Schaden gekommen war.

Der erste Test verlief positiv

Zum Bewerb in Sternberk (Tschechien) war der Bolide dann aber wieder voll einsatzfähig. Allerdings war weiterhin Vorsicht geboten. „Der erste Trainingslauf diente dazu den neu aufgebauten Motor einem Funktionstest zu unterziehen“, schilderte Teammitglied Claudia Schagerl. „Der Härtetest verlief aber positiv, das Auto funktionierte einwandfrei.“ Im zweiten Trainingslauf standen die Zeichen also wieder voll auf Angriff. Und Karl Schagerl konnte sich exzellent in Szene setzen. Er markierte die schnellste Zeit für die Gruppe E1. Mit dem Ansprechverhalten des Boliden war die Truppe aber noch immer nicht ganz zufrieden.

Also stand wieder eine Nachtschicht voll Tüftelei und Bastlerei auf dem Programm. Die sollte sich bezahlt machen. Im ersten Testlauf sorgte der Purgstaller für Furore und verbesserte sich gegenüber dem Training um eine Sekunde. Die schnellste Tourenwagenzeit der Klasse E1 war gleichbedeutend mit Platz zwei in der Tourenwagen-Gesamtwertung.

Tückische Verhältnisse in Lauf zwei

Wie so oft präsentierte sich das Wetter in Sternberk auch diesmal nicht von seiner besten Seite. „Es sollte leider nicht bei einem ruhigen Renntag bleiben“, schilderte Claudia Schagerl. „Denn wie schon im Vorjahr kam auch diesmal der Regen. Während die Strecke unten bereits wieder auftrocknete, war sie im oberen Bereich noch nass.“ Eine große Herausforderung für die Piloten. Karl Schagerl meisterte die Situation aber gewohnt souverän. Sogar der Umstand, dass er auf der Strecke einen Konkurrenten überholen musste, brachte ihn nicht aus der Fassung. Alles in allem also ein gelungenes Comeback.