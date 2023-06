Jonas Ederer knapp am Stockerl vorbei

Nach mehreren Verschiebungen ging die Enduro-Saison in Gattaring (Kärnten) los. Mittendrin der 15-jährige Steinakirchner Jonas Ederer. In seiner zweiten Saison in der Klasse Jugend gilt es, Erfahrung zu sammeln. In der Qualifikation erreichte Ederer den 27. Gesamtrang (von 250 Startern). Innerhalb von vier Stunden mussten drei anspruchsvolle Runden und vier Sonderprüfungen bestritten werden. Durch die auftrocknende Strecke wurde der Untergrund griffiger und Ederer fuhr sogar in der ersten Sonderprüfung die zweitschnellste Zeit. Am Ende fehlten lediglich zwei Sekunden auf das Stockerl und Ederer musste sich mit Rang vier begnügen.

Aus Trainingszwecken wurde danach auch der Motocross-Staatsmeisterschaftslauf in Weyer mitgenommen. Trotz erstmaligen Antretens und auf ungewohntem Terrain mischte Ederer im Mittelfeld mit. Mit verkrampften Unterarmen nahm er das Tempo heraus, belegte in seiner Klasse Rang 22.