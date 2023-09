Neue Ära steht mit Wieselburger Waldemar Pöchhacker bevor

Die RMC (Rotax Max Challenge), die weltweit größte Monobrand-Motorsportveranstaltungsreihe in 66 Ländern der Welt, mit fast 1.000 Rennen jährlich und rund 25.000 lizenzierten Fahrern, hat einen neuen Marketingchef. Diese bedeutende Veränderung markiert einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte der RMC und verspricht eine aufregende Zukunft für die gesamte Rennsportgemeinschaft.

Waldemar Pöchhacker, der mit seiner Familie in Wieselburg/ Erlauf lebt, ist ein Marketingexperte und eine erfahrene Führungskraft im internationalen Feld und konnte schon renommierten Unternehmen und Marken kommunikationstechnisch zum Erfolg führen. Er hat bereits internationale Marken- und Kommunikationspreise gewonnen, darunter auch zweimal den „German Brand Award“ in Gold und ist unter anderem Jurymitglied in internationalen Marketinggremien. Die Rennserie RMC (Rotax Max Challenge) ist untrennbar mit den größten Namen im Rennsport verbunden. Ob Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, Kimi Raikkönen, Michael Schumacher oder Tony Stewart, alle haben mit dem Kartsport den Grundstein für ihre Rennkarriere gelegt.

„Kartfahren ist der atemberaubendste Sport der Welt. Mehr als die Formel 1“, hat Ayrton Senna 1986 schon gesagt. Als besonderer Rennsaison-Abschluss stehen die „RMC Grand Finals“, das Rennsportevent der Superlative, am Kalender. Ein einzigartiges Event, wo die 400 Besten der Besten der gesamten Saison zehn Tage lang um den Titel „Grand Finals Champion“ kämpfen. Nur die Gewinner der weltweiten internationalen- und nationalen RMC-Rennen werden dahin eingeladen. Jede der acht teilnehmen Alters- und Rennklassenklassen (ab 8 Jahren!) fahren vom freien Training über Qualifying bis zum Rennen. „Wir stellen hier das gesamte Umfeld, von Rennfahrzeugen, Rennequipment wie Reifen und Sprit, Zeitnehmung, Catering und Strecke den Fahrern zur Verfügung. Die Fahrzeuge sind alle von uns identisch aufgebaut und äquivalent ausgestattet. Sie werden leistungsangepasst an die Fahrer verlost, sodass es zu 100% auf das Fahrerkönnen ankommt“. erklärt der neue Marketing- und Kommunikationsleiter. „Gleichheit und fahrerischer Anspruch und Können sind die Kernwerte dieser Rennserie. Das stellen wir sicher, indem nur unsere Motoren unangetastet und verplombt teilnehmen dürfen und mit einem strengen Reglement, was Anbauteile und dergleichen betrifft“, so Pöchhacker weiter. Seine Expertise und seine Vision werden dazu beitragen, die RMC weiter zu stärken und den Kartsport weiterzuentwickeln.