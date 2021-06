Für Karl Schagerl und sein Team ging es nach Slowenien, genauer gesagt nach Novo Mesto. Dort stand mit dem Bergrennen auf den Gorjanci der zweite Lauf zur österreichischen Bergstaatsmeisterschaft auf dem Programm.

Kleines Problem schnell gelöst

Bei hochsommerlichen Temperaturen — weit über der 30 Grad-Marke — wurden sowohl Schagerl als auch sein VW Golf Rallye TFSI-R besonders gefordert. Zudem präsentierte sich die Strecke in Slowenien als sehr unruhig und wellig. So galt es in den beiden Trainingsläufen, Vertrauen in das Auto zu finden und das richtige Setup zu erarbeiten. Das gelang. Ein kleineres Problem mit der Wasseraufspritzung konnte in aller Ruhe erfolgreich gelöst werden.

Bestzeit nach erstem Lauf

Der Renntag begann mit einem weiteren Trainingslauf. Beim ersten Lauf bestach Schagerl mit einer tollen Linie und einem einwandfrei funktionierenden Rennboliden. Das Ergebnis: die Bestzeit.

Auf der unruhigen Strecke kam Karl bis auf 1,5 Sekunden an seinen eigenen, im Jahr 2016 erzielten Streckenrekord heran. Auch im zweiten Lauf gelang ihm die Bestzeit. Schagerl feierte den Gesamtsieg bei den Tourenwagen in Novo Mesto. Zudem sicherte er sich den hervorragenden dritten Platz im Gesamtklassement.