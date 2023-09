Zwei Mal aufs Podest

Rund 700 Starterinnen und Starter waren beim größten klassischen Enduro-Rennen Österreichs in Aspang dabei. In einem großen Steinbruch fanden an zwei Tagen jeweils Rennen im Rahmen der Österreichischen Staatsmeisterschaft statt. Neben Österreichs Top-Piloten war diesmal auch der vierfache Weltmeister Andrea Verona aus Italien am Start.

Am ersten Renntag betrug die Renndistanz drei Stunden. In der Zeit waren so viele Runde als möglich zu absolvieren. Jonas Ederer hatte einen schlechten Start, fuhr als Letzter aller ÖM Starter weg, kam aber bereits im Mittelfeld liegend aus der ersten Runde zurück. Nach einer Stunde Renndistanz kam dann ein heftiges Gewitter mit sehr viel Niederschlag, welcher bis zum Rennende anhielt und die Strecke komplett flutete. Der Steinakirchner managte die Umstände sehr gut und konnte mit Platz zwei in der Jugendklasse und Gesamtrang 22 aller Startenden einen weiteren Stockerlplatz einfahren.

Am zweiten Renntag wurde die Strecke dann in entgegengesetzte Richtung befahren. Die Renndistanz betrug zwei Stunden. Der Start klappte diesmal besser, doch Jonas Ederer fand zu Beginn keinen Rhythmus, hatte drei Stürze in der ersten Runde und musste sich mühsam nach vorne arbeiten. Die zweite Rennhälfte, wieder im Regen, verlief besser. Die Aufholjagd wurde mit Rang drei und Rang 16 gesamt belohnt. In zwei Wochen findet das Finale der ÖM in Kärnten statt.