Beim Weltklasse-Meeting in Andorf feierte Dominik Distelberger seine Rückkehr auf die internationale Leichtahtletik-Bühne. Das Aushängeschild der Union Volksbank Purgstall wurde in der jüngeren Vergangenheit von einer hartnäckigen Verletzung ausgebremst, ist aber wieder in guter Form. Rechtzeitig vor der Europameisterschaft in Berlin.

In Andorf ging Distelberger im Speerwurf und über die 200 Meter an den Start. Die Weite von 54,38 Metern im Speerwurf war laut Union-Obmann Walter Mittendorfer zwar „nicht super“. Allerdings wusste der erfahrene Funktionär auch: „Eine Steigerung in Richtung der 60-Meter-Marke ist für die EM in Berlin durchaus möglich.“

Über die 200 Meter holte sich der Hochriesser mit einer Zeit von 21,99 Sekunden den zweiten Platz. Mittendorfer: „Von der Schnelligkeit her sollte eine 100-Meter-Zeit von 10,80 Sekunden möglich sein.“ Auf Distelbergers Programm stehen nun Training und Regeneration. Der EM-Zehnkampf steigt am 7. und 8. August.